Stop all’app PostePay dal 9 ottobre | come installare l’app unificata di Poste Italiane e accedere a conti e carte

L’app PostePay sarà dismessa dal 9 ottobre e sostituita dalla nuova app unificata di Poste Italiane che integra in un’unica piattaforma tutti i servizi di BancoPosta, PostePay e PosteMobile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stop - postepay

STOP • Abito DOROTEA in viscosa (non c’è cosa migliore in questo periodo) • Bomber BIBI … anche qui, perfettissimo. Poi, ma quanto è stiloso • Mocassino MANUELA : una conferma sotto tutto • Borsa INTRECCI praticamente perfetta Vieni a trovarci a - facebook.com Vai su Facebook

Poste Italiane unifica i servizi digitali: dal 9 ottobre l'app PostePay sarà dismessa - A partire dal prossimo 9 ottobre, salvo ulteriori modifiche, l'applicazione PostePay sarà ufficialmente dismessa e completamente sostituita dall'app Poste Italiane. Lo riporta hdblog.it

Dal 9 ottobre addio a PostePay: cosa sta succedendo - Con grande sorpresa per tutti i correntisti Poste Italiane, a partire dal 9 ottobre 2025 l’app PostePay non sarà più accessibile e tutte le sue funzionalità non saranno più fruibili. telefonino.net scrive