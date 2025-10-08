Stop alla dicitura burger vegetariani se non è carne | la scelta dell’Ue
Non bisogna mischiare i termini associati alla carne (salsicce, hambuger, scaloppine, ecc.) anche per i prodotti vegeteriani come " veggie burger ": è quanto richiesto dal Parlamento europeo che ha approvato con una larga maggioranza, 532 voti a favore contro 78 contrari (25 gli astenuti) le modifiche al regolamento dell'Organizzazione comune dei Mercati agricoli (Ocm) tra cui un emendamento proposto dalla relatrice del Ppe, Céline Imart, che impone il divieto di usare questi termini che indicano chiaramente prodotti a base di carne anche per i prodotti vegetali creando inevitabilmente confusione nei consumatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: stop - dicitura
Allerta meteo scuole chiuse martedì 23 settembre: stop alle lezioni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook
L'Europarlamento al voto sullo stop al termine 'burger vegetariani' - Stop all'uso di termini associati alla carne per i prodotti a base vegetale, come 'Burger vegetariani' o 'salsiccia di tofu'. Lo riporta ansa.it