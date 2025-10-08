Stop al fondamentalismo islamico Alla Camera Fratelli d’Italia presenta una proposta di legge contro il separatismo musulmano
Il radicalismo musulmano rappresenta un pericolo per la sicurezza, a partire dall’auto-ghettizzazione di certe comunità sul territorio. Per questo motivo, Fratelli d’Italia ha presentato una nuova proposta di legge alla Camera, nella conferenza stampa intitolata “Stop al fondamentalismo islamico”. Come ha spiegato la deputata di FdI, Sara Kelany, “presentiamo una pdl contro il separatismo islamico ossia la creazione di quelle contro società in cui non si applicano le norme dell’ordinamento ma viene applicata sostanzialmente la legge sharitica”. Il fenomeno musulmano riguarda principalmente “la creazione di enclave separate” dove governa la legge islamica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: stop - fondamentalismo
Stefano Cavedagna. . Avete sentito le gravi parole dell’Imam di Bologna? Chiediamo l’immediata espulsione di questa persona dalla nostra Nazione. Non ci deve essere spazio per il fondamentalismo in Italia. - facebook.com Vai su Facebook
Stop al velo integrale a scuola, multe fino a 3mila euro per chi lo indossa: la proposta di legge di FdI - Stop al velo islamico integrale nelle scuole e nei luoghi pubblici come università e uffici: questo ciò che prevede una proposta di legge di Fratelli d’Italia presentata oggi, 8 ottobre, contro il “se ... Riporta tecnicadellascuola.it
“Vietare il velo integrale”, la proposta di Fdi contro il “fondamentalismo islamico” - Nuova proposta di Fratelli d'Italia per vietare il velo integrale in luoghi pubblici contro il "fondamentalismo islamico" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it