"È iniziato tutto come qualcosa di apparentemente normale come un mal di schiena, mai avremmo mai pensato che finisse in questo modo" ha raccontato la moglie del 38enne esortando tutti a non ignorare eventuali sintomi insoliti e a farsi visitare immediatamente da un medico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

sto invecchiando 38enne ha“Sto invecchiando”, 38enne ha mal di schiena ma era un tumore : morto in due mesi - Faceva battute in continuazione sul fatto che stava invecchiando ma in poco tempo la situazione è ... fanpage.it scrive

