StMicroelectronics Catania | la Fiom-Cgil vince le elezioni RSU 2025 ed esprime 12 delegati

La Fiom-Cgil si afferma come primo sindacato nelle elezioni RSU di STMicroelectronics a Catania. Con 12 delegati eletti – 3 operai e 9 impiegati – il sindacato metalmeccanico della Cgil consolida la propria rappresentanza all’interno dello stabilimento, registrando un risultato storico che vede. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: stmicroelectronics - catania

Fiom-Cgil etnea, 'Stm ha annunciato 206 esuberi a Catania' - "Durante l'incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, StMicroelectronics ha annunciato l'apertura di una fase di transizione industriale che comporterà 206 esuberi nello stabilimento di ... ansa.it scrive

Fiom Cgil, bene incontro su piano industriale Stm - La Fiom Cgil di Catania esprime apprezzamento per la notizia emersa nel corso della riunione tenutasi stasera al Comune di Catania sul caso STMicroelectronics relativa al nuovo piano industriale. Come scrive ansa.it