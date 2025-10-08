Stipendio docenti Giudice riconosce esonero contributivo fino a 3.000 euro anche a mamma precaria Sentenza

Una docente madre di quattro figli si è vista negare l’esonero contributivo del 100%, previsto dalla legge di bilancio 2024 per le lavoratrici con almeno due figli. Il motivo? Aveva un contratto a tempo determinato, attivo da gennaio ad agosto dello stesso anno. Il beneficio è stato riconosciuto solo a partire dal 1° settembre, data della sua immissione in ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it