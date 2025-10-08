Stipendio docenti e ATA cosa succederà all’Indennità di vacanza contrattuale dopo firma del Contratto? Pillole di Question Time

Nel question time dell'8 settembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della Uil Scuola Rua, è stata discussa una questione importante relativa agli effetti della firma del contratto nazionale sul trattamento economico del personale scolastico. Un focus particolare è stato posto sull’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) e su cosa accade a questa voce nel cedolino dopo la sottoscrizione del contratto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: stipendio - docenti

