Sterza per schivare un monopattino e si schianta | morto operaio in Sardegna altri 5 feriti

Giacomo Pilloni, operaio 50enne di Serramanna, è morto in un incidente stradale sulla SS 196 a Villasor. Lo scontro frontale tra la sua Alfa Romeo e una Fiat 500 è avvenuto alle 6:30 del mattino. A bordo dell'Alfa viaggiavano cinque operai diretti al cantiere di Capoterra. 🔗 Leggi su Fanpage.it