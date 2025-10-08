Stellantis7 nuove nomine nel leadership team | da Emanuele Cappellano a capo della divisione europea a Jean-Philippe Imparato CEO di Maserati
Stellantis: "Ringraziamo Arnaud e Philippe per i loro contributi, con queste nuove nomine stiamo promuovendo talenti eccezionali. Stiamo rafforzando il nostro focus regionale" Stellantis ha annunciato 7 nuove nomine nel Leadership Team in vista della prossima presentazione del proprio piano s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
