Stellantis toglie il volante dell’Europa a Imparato il manager che aveva presentato il Piano Italia
Una manovra al giorno, cercando di trovare la squadra per il rilancio. E ora Stellantis cambia uno dei suoi pezzi da novanta: Jean-Philippe Imparato, manager dell’area Europa Allargata, lascia il volante del vecchio continente per occuparsi solo di Maserati. Il suo posto verrà preso da Emanuele Cappellano, che quindi guiderà tutte le attività e i marchi nel vecchio continente mantenendo anche l’attuale ruolo di responsabile di Stellantis Pro One. Imparato riporterà direttamente a Cappellano. La crisi di Maserati e le voci di cessione. Da nuovo ceo del marchio del Tridente, il manager francese ha come obiettivo il “potenziamento delle performance”: un lavoro che aveva già tentato in Alfa Romeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
