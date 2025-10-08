Stellantis nuove nomine nel Leadership Team Cappellano guida L’Europa
AMSTERDAM (ITALPRESS) – Forte dello slancio positivo registrato negli ultimi mesi e in vista della prossima presentazione del proprio piano strategico aggiornato prevista per il 2026, Stellantis annuncia oggi le nuove nomine nel suo Stellantis Leadership Team (SLT). Emanuele Cappellano è nominato Head of Enlarged Europe and European Brands, in aggiunta al suo attuale ruolo di responsabile di Stellantis Pro One. Jean-Philippe Imparato si focalizzerà interamente sul potenziamento delle performance di Maserati, in qualità di CEO, e Stellantis &You, riportando a Cappellano. Herlander Zola, attualmente Head of Commercial Operations Brazil and South America Light Commercial Vehicles è nominato Head of South America, succedendo a Cappellano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
