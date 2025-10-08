Stellantis nuove nomine nel Leadership Team Cappellano guida L’Europa

Ildenaro.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AMSTERDAM (ITALPRESS) – Forte dello slancio positivo registrato negli ultimi mesi e in vista della prossima presentazione del proprio piano strategico aggiornato prevista per il 2026, Stellantis annuncia oggi le nuove nomine nel suo Stellantis Leadership Team (SLT). Emanuele Cappellano è nominato Head of Enlarged Europe and European Brands, in aggiunta al suo attuale ruolo di responsabile di Stellantis Pro One. Jean-Philippe Imparato si focalizzerà interamente sul potenziamento delle performance di Maserati, in qualità di CEO, e Stellantis &You, riportando a Cappellano. Herlander Zola, attualmente Head of Commercial Operations Brazil and South America Light Commercial Vehicles è nominato Head of South America, succedendo a Cappellano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stellantis - nuove

Green deal e auto elettriche, Stellantis chiede nuove regole all'Ue: "Non c'è più tempo"

stellantis nuove nomine leadershipStellantis, nuove nomine nel Leadership Team. Ciancia torna per guidare Global Manufacturing - francese dell'automotive, ha annunciato una serie di nomine nel suo Stellantis Leadership Team (SLT), in vista della prossima presentazione del proprio piano st ... Riporta finanza.repubblica.it

stellantis nuove nomine leadershipStellantis, giro di nomine: Cappellano guida l’Europa, a Imparato Maserati - Forte dello «slancio positivo» registrato negli ultimi mesi e in vista della prossima presentazione del proprio piano strategico aggiornato prevista per il 2026, Stellantis N. Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Nuove Nomine Leadership