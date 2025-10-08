Cambio ai vertici di Stellantis, che si prepara a un rilancio negli Stati Uniti: dal primo novembre Francesco Ciancia assumerà la responsabilità del Global Manufacturing, entrando anche a far parte dello Stellantis Leadership Team. Per il manager si tratta di un ritorno, dopo due anni trascorsi a Stoccarda come responsabile delle operazioni dei veicoli commerciali Mercedes-Benz. Chi è Francesco Ciancia. In Germania ha coordinato la riorganizzazione della rete produttiva, portando avanti progetti di efficienza industriale. Prima ancora, Ciancia aveva costruito la sua carriera tra Fiat Chrysler Automobiles e Stellantis, dove dal 2001 ha guidato impianti e programmi in aree strategiche come l’America Latina e l’area Emea, oltre a supervisionare la produzione Maserati e dei marchi premium. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stellantis, Francesco Ciancia è il nuovo Global Head Manufacturing