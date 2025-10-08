Stellantis cola a picco la produzione | -31,5%

L’obiettivo del governo e del ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, era di raggiungere un milione di veicoli prodotti negli stabilimenti del nostro Paese in un anno. Ma le cifre del report della Fim-Cisl su Stellantis dicono ben altro, con cifre che rischiano di fermarsi addirittura a un terzo di quanto auspicato da Urso. Anche l’ultimo trimestre si è rivelato negativo, con un netto peggioramento dei dati produttivi nel periodo luglio-settembre rispetto allo scorso anno, già catastrofico. La crisi infinita di Stellantis, a picco la produzione. Nei primi nove mesi dell’anno sono state realizzate 265. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

