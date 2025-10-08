Stellantis cambio al vertice Imparato guiderà Maserati torna Francesco Ciancia da Mercedes-Benz
Il gruppo ha annunciato un’ondata di nomine ai vertici. Al centro: la produzione e il rilancio di Maserati. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: stellantis - cambio
Stellantis blocca lo sviluppo dell’idrogeno. Stop alla gamma Pro One e cambio di rotta sull’elettrico
Stellantis, Menna (Abruzzo Insieme): "Serve un cambio di rotta per tutelare produzione e occupazione in Val di Sangro"
Nuova Grande Panda è Pandastic! ? Vieni a scoprirla da Mirafiori Stellantis &You Torino a partire da 9.950€ grazie agli incentivi statali.? ? Da oggi anche in versione benzina con cambio manuale e ibrida!? ? Ti aspettiamo in: Piazza Riccardo Cattaneo, 9 - facebook.com Vai su Facebook
#Stellantis, persi quasi 10mila lavoratori in 4 anni, cambio ai vertici e attesa per i conti di ottobre - X Vai su X
Stellantis, cambio al vertice. Imparato guiderà Maserati, torna Francesco Ciancia da Mercedes-Benz - Stellantis ha annunciato una riorganizzazione della dirigenza, in vista del nuovo piano strategico previsto nel 2026. Riporta dmove.it
Stellantis, Filosa ridisegna ancora la squadra: Cappellano guida l’Europa, Imparato a Maserati - Il gruppo annuncia una nuova riorganizzazione dei vertici in vista del piano strategico 2026. milanofinanza.it scrive