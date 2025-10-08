Stellantis cambio al vertice Imparato guiderà Maserati torna Francesco Ciancia da Mercedes-Benz

Dday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo ha annunciato un’ondata di nomine ai vertici. Al centro: la produzione e il rilancio di Maserati. 🔗 Leggi su Dday.it

stellantis cambio al vertice imparato guider224 maserati torna francesco ciancia da mercedes benz

© Dday.it - Stellantis, cambio al vertice. Imparato guiderà Maserati, torna Francesco Ciancia da Mercedes-Benz

In questa notizia si parla di: stellantis - cambio

Stellantis blocca lo sviluppo dell’idrogeno. Stop alla gamma Pro One e cambio di rotta sull’elettrico

Stellantis, Menna (Abruzzo Insieme): "Serve un cambio di rotta per tutelare produzione e occupazione in Val di Sangro"

stellantis cambio vertice imparatoStellantis, cambio al vertice. Imparato guiderà Maserati, torna Francesco Ciancia da Mercedes-Benz - Stellantis ha annunciato una riorganizzazione della dirigenza, in vista del nuovo piano strategico previsto nel 2026. Riporta dmove.it

Stellantis, Filosa ridisegna ancora la squadra: Cappellano guida l’Europa, Imparato a Maserati - Il gruppo annuncia una nuova riorganizzazione dei vertici in vista del piano strategico 2026. milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Cambio Vertice Imparato