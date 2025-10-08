Stellantis 7 nuove nomine nel leadership team | da Emanuele Cappellano a capo della divisione europea a Jean-Philippe Imparato CEO di Maserati

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stellantis: "Ringraziamo Arnaud e Philippe per i loro contributi, con queste nuove nomine stiamo promuovendo talenti eccezionali. Stiamo rafforzando il nostro focus regionale" Stellantis ha annunciato 7 nuove nomine nel Leadership Team in vista della prossima presentazione del proprio piano s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

stellantis 7 nuove nomine nel leadership team da emanuele cappellano a capo della divisione europea a jean philippe imparato ceo di maserati

© Ilgiornaleditalia.it - Stellantis, 7 nuove nomine nel leadership team: da Emanuele Cappellano a capo della divisione europea a Jean-Philippe Imparato CEO di Maserati

In questa notizia si parla di: stellantis - nuove

Green deal e auto elettriche, Stellantis chiede nuove regole all'Ue: "Non c'è più tempo"

Stellantis, nuove nomine nel Leadership Team. Cappellano guida L’Europa

Stellantis,7 nuove nomine nel leadership team: da Emanuele Cappellano a capo della divisione europea a Jean-Philippe Imparato CEO di Maserati

stellantis 7 nuove nomineStellantis, nuove nomine nel Leadership Team. Ciancia torna per guidare Global Manufacturing - francese dell'automotive, ha annunciato una serie di nomine nel suo Stellantis Leadership Team (SLT), in vista della prossima presentazione del proprio piano st ... Scrive finanza.repubblica.it

stellantis 7 nuove nomineStellantis rinnova la squadra globale: nuove nomine per rafforzare la leadership e preparare il piano 2026 - Alla guida della regione Enlarged Europe e dei marchi europei arriva Emanuele Cappellano, che manterrà anche la responsabilità di Stellantis Pro One. Lo riporta quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Stellantis 7 Nuove Nomine