Stefano Argenio l' infermiere romano sulla seconda Flotilla fermata da Israele Sit-in di solidarietà al San Giovanni
La missione della Global Sumud Flotilla non si ferma. Forte del sostegno di mezzo mondo e in primis della società civile italiana, altre imbarcazioni di connazionali sono partite nei giorni scorsi dalla Sicilia per raggiungere le acque antistanti la Striscia di Gaza, senza però riuscirci. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: stefano - argenio
Stefano Argenio è in navigazione verso Gaza sulla “Conscience”, nave salpata da Otranto e piena di operatori sanitari, farmaci e strumentazioni mediche - facebook.com Vai su Facebook