Stati Generali Mercato Food & Beverage Orlandi Presidente AIGRIM-FIPE | Innovazione digitale e ambientale le chiavi per una crescita sostenibile

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il trend di mercato di quest’anno risente inevitabilmente del contesto geopolitico e internazionale, segnato da guerre e dazi. Nonostante ciò, il settore ha dimostrato una buona capacità di tenuta e ci aspettiamo di chiudere l’anno con una lieve crescita. Le nostre priorità sono orientate all’innov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

stati generali mercato food amp beverage orlandi presidente aigrim fipe innovazione digitale e ambientale le chiavi per una crescita sostenibile

© Ilgiornaleditalia.it - Stati Generali Mercato Food & Beverage. Orlandi, Presidente AIGRIM-FIPE: “Innovazione digitale e ambientale le chiavi per una crescita sostenibile”

In questa notizia si parla di: stati - generali

De Luca agli Stati Generali della Bellezza: “Ridare forza ai comuni per valorizzare i territori e rilanciare il Paese”

A Clusone gli Stati Generali delle Orobie: “Nelle valli serve una nuova politica sostenibile”

Stati generali della Lega a Catania, Salvini: "Stiamo investendo decine di miliardi in tutta la Regione"

stati generali mercato foodA Milano gli Stati Generali del Food and Beverage in Italia - (askanews) – Si svolgeranno mercoledì 8 ottobre alle 10. Segnala msn.com

Domani a Milano, al via gli Stati Generali del Mercato Food & Beverage 2025 in Italia - Immaginare il futuro”, l’appuntamento di riferimento pe ... Riporta meridiananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Stati Generali Mercato Food