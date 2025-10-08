Stati Generali delle isole minori a Lipari dal 10 al 12 ottobre Musumeci | Restituire centralità a queste comunità

“Per la prima volta un governo accende i riflettori sulle isole minori italiane, non come mete turistiche, ma come comunità che vivono tutto l’anno tra sacrifici e opportunità”. Con queste parole il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci ha presentato il programma degli Stati Generali delle Isole Minori, che si terranno a Lipari dal 10 al 12 ottobre. L’iniziativa, promossa dalla presidenza del Consiglio e dallo stesso Ministero, nasce con l’obiettivo di analizzare in modo approfondito le criticità e le potenzialità delle piccole isole italiane. Alla kermesse parteciperanno nove ministri, viceministri e sottosegretari, insieme ai rappresentanti del mondo scientifico, delle istituzioni locali e delle associazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

