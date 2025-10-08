Statale 16 a San Severo 8 nefasti km senza cantieri di intervento | Qui si rischia ogni giorno

Il tratto di Statale 16 che collega Foggia a San Severo è pieno di buche, avvallamenti e parti sconnesse che rendono la strada, al alta percorrenza, pericolosa. Ma c'è un segmento, in particolare, che preoccupa gli utenti in transito: è il tratto che va dalla rotatoria per Apricena (al km 642,00). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

I 70 chilometri più criminali della statale 16, la famosa Adriatica che collega Otranto a Padova, il Sud e il Nord di costa (mille chilometri in tutto) separano Cerignola da San Severo, il Sud e il Nord dei malacarne. Di Antonello Caporale - facebook.com Vai su Facebook

Statale 16 fuorilegge: i 70 km del Foggiano dove lo Stato non c’è - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Statale 16 fuorilegge: i 70 km del Foggiano dove lo Stato non c’è" pubblicato il 1 Ottobre 2025 a firma di Antonello Caporale ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Scontro sulla statale 16 all'altezza di San Severo, un morto e un ferito - È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale sulla statale 16 nei pressi di un distributore di carburante all'altezza di San Severo. Come scrive rainews.it