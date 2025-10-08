La programmazione televisiva di mercoledì 8 ottobre 2025 si presenta ricca di contenuti diversificati, tra fiction, film, talk e varietà. La serata offre un’ampia scelta per diversi gusti e interessi, con trasmissioni che spaziano dal drammatico al comico, dal thriller all’intrattenimento musicale. Di seguito vengono analizzati i principali appuntamenti in onda sui principali canali nazionali e le proposte cinematografiche più rilevanti. offerte televisive principali in prima serata. programmi in onda su rai. Rai 1 propone alle ore 21:30 la fiction La ricetta della felicità, con l’episodio intitolato “Seconda puntata”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Staserain tv mercoledì 8 ottobre 2025: programmi, film e show da non perdere