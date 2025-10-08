Startup e burocrazia l’allarme di Conflavoro | L’80% delle imprese rinuncia agli incentivi

Agrigentonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È urgente adottare un quadro normativo più snello che favorisca l’innovazione e riduca gli ostacoli amministrativi per le imprese”. L’appello arriva da Giuseppe Pullara, vicepresidente nazionale di Conflavoro e segretario regionale per la Sicilia, che torna a sollecitare interventi concreti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

