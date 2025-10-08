Startup e burocrazia l’allarme di Conflavoro | L’80% delle imprese rinuncia agli incentivi
“È urgente adottare un quadro normativo più snello che favorisca l’innovazione e riduca gli ostacoli amministrativi per le imprese”. L’appello arriva da Giuseppe Pullara, vicepresidente nazionale di Conflavoro e segretario regionale per la Sicilia, che torna a sollecitare interventi concreti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: startup - burocrazia
Incentivi Startup: la burocrazia è insormontabile • Accedere agli incentivi è un percorso a ostacoli per i giovani imprenditori, con enorme dispendio di tempo e risorse dovuto alla troppa burocrazia. - X Vai su X
Accedere agli incentivi è un percorso a ostacoli per i giovani imprenditori, con enorme dispendio di tempo e risorse dovuto alla troppa burocrazia. - facebook.com Vai su Facebook