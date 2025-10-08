Startup brindisina presenta Soleidon | pannello solare in grado di desalinizzare l' acqua
BRINDISI - Green Independence, startup brindisina attiva nello sviluppo di tecnologie decentralizzate per la produzione di energia pulita, acqua depurata e idrogeno verde, parteciperà come realtà innovativa alla prima edizione dell’evento “I Colori dell’Energia – Transition and Supply Chain”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: startup - brindisina
Un violento nubifragio ha colpito questa sera la costa brindisina, provocando allagamenti e diverse criticità. A Villanova di Ostuni si è abbattuta anche una intensa grandinata. Sono gli effetti dell’afflusso di aria fredda e instabile in arrivo dall’Europa orientale. - facebook.com Vai su Facebook