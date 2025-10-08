Starseeker | Astroneer Expeditions mostra il gameplay nel Direct dedicato

All’inizio di quest’anno, gli audaci esploratori spaziali System Era Softworks e Devolver Digital hanno annunciato Starseeker: Astroneer Expeditions, una nuovissima avventura nell’amato universo di Astroneer, il cui lancio è previsto per il 2026. Oggi, la prima trasmissione di STARSEEKER DIRECT ha trasmesso nuovi dettagli e un’anteprima approfondita del gameplay, offrendo agli Astroneer in erba un assaggio del caos, del cameratismo e del divertimento cosmico che li attende a bordo dell’ESS Starseeker. Un nuovo tipo di avventura con Astroneer Starseeker non è la solita passeggiata tra le stelle: è un gioco di spedizione in piena regola, basato sulla cooperazione, l’improvvisazione e una sana dose di follia interplanetaria. 🔗 Leggi su Game-experience.it

