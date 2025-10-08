Star Wars Ray Winstone ricorda l’audizione da incubo con George Lucas | Ero ubriaco

Movieplayer.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Ritorno a Cold Mountain ha ricordato quell'imbarazzante provino con il creatore della saga fantascientifica per la trilogia prequel. Ray Winstone ha confessato di aver fatto le ore piccole la sera prima del provino per Star Wars davanti al creatore e regista del franchise George Lucas. In una recente intervista, Winstone ha raccontato di essersi presentato al casting per il ruolo del padre di Padmé Amidala (Natalie Portman), completamente ubriaco. Il risultato? il provino fu un fiasco. Ray Winstone e il casting da ubriaco per Star Wars "Ci siamo scambiati due parole e finita lì" ha raccontato l'attore "Da allora ho lavorato con George, ed è andato tutto bene. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

star wars ray winstone ricorda l8217audizione da incubo con george lucas ero ubriaco

© Movieplayer.it - Star Wars, Ray Winstone ricorda l’audizione da incubo con George Lucas: "Ero ubriaco"

In questa notizia si parla di: star - wars

Eventi iconici di star wars che meritano una trasposizione dal vivo

Regali di star wars per han solo che sfidano le sue origini da contrabbandiere

Star wars: la scena straziante di 48 anni ripresa in foundation con un colpo di scena inquietante

Star Wars, Ray Winstone ricorda l’audizione da incubo con George Lucas: "Ero ubriaco" - La star di Ritorno a Cold Mountain ha ricordato quell'imbarazzante provino con il creatore della saga fantascientifica per la trilogia prequel. Riporta movieplayer.it

star wars ray winstoneRay Winstone Says His Audition to Play Natalie Portman's Father in “Star Wars” 'Didn't Go Well' Because He Was Drunk - "I’d been out all night, and I turned up, and I knew I was wrong for the part as soon as I walked in," Winstone said of his audition for the prequel films ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Star Wars Ray Winstone