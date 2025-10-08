Star Wars Ray Winstone ricorda l’audizione da incubo con George Lucas | Ero ubriaco
La star di Ritorno a Cold Mountain ha ricordato quell'imbarazzante provino con il creatore della saga fantascientifica per la trilogia prequel. Ray Winstone ha confessato di aver fatto le ore piccole la sera prima del provino per Star Wars davanti al creatore e regista del franchise George Lucas. In una recente intervista, Winstone ha raccontato di essersi presentato al casting per il ruolo del padre di Padmé Amidala (Natalie Portman), completamente ubriaco. Il risultato? il provino fu un fiasco. Ray Winstone e il casting da ubriaco per Star Wars "Ci siamo scambiati due parole e finita lì" ha raccontato l'attore "Da allora ho lavorato con George, ed è andato tutto bene. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
star - wars
