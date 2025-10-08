Star internazionale a Belve colpaccio di Francesca Fagnani | l’ha voluta a tutti i costi

News tv. “Belve”, colpaccio di Francesca Fagnani: ha convinto una star internazionale – C’è un nome che farà tremare lo sgabello di Belve. Una donna che ha attraversato Hollywood, lavorato con registi leggendari e che, a 73 anni, continua a essere icona di grazia, intelligenza e talento. Francesca Fagnani l’ha voluta a tutti i costi, e alla fine ci è riuscita: la nuova stagione del suo programma promette un colpo di scena internazionale. “Belve”, colpaccio di Francesca Fagnani: ha convinto una star internazionale. Dal 2018 la giornalista romana ha costruito un salotto dove si entra con la corazza e si esce un po’ più nudi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

