Stand up for Africa 2025 | Arte e cura dei luoghi la x edizione con l' Unione dei Comuni

Arezzo, 8 ottobre 2025 – - Per la X edizione di SUFA (Stand Up For Africa), è stato scelto il tema della “Cura dei luoghi”. In Casentino, fin dal Medio Evo, l'arte si coniuga con incanto alla natura, in equilibri straordinariamente preservati fino ai nostri giorni, con un vero potere di cura intellettuale e spirituale. In questa edizione, che si avvale come di consueto della curatela di Pietro Gaglianò, saranno invitati due artisti italiani, particolarmente versati nelle estetiche relazionali a indagare e curare con l'azione artistica, alcune fragilità dei luoghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stand up for Africa 2025: “Arte e cura dei luoghi” la x edizione con l'Unione dei Comuni

In questa notizia si parla di: stand - africa

Africa’s tourism industry stands at a pivotal crossroads. The continent has demonstrated resilience and growth, yet it continues to face structural challenges that constrain its full potential. At the MSC Cruises High Level International Conference, held on the mar - facebook.com Vai su Facebook

Stand up for Africa 2025: “Arte e cura dei luoghi” la x edizione con l'Unione dei Comuni - Saranno particolarmente invitati due artisti italiani, versati nelle estetiche relazionali a indagare e curare con l'azione artistica, alcune fragilità dei luoghi ... Segnala lanazione.it

Stand Up For Africa 2023/24: “Raccontare le migrazioni. Poetiche dello sguardo” - Arezzo, 20 marzo 2024 – Il progetto SUFA nel corso di questi anni ha stabilito una propria specificità nel rapporto con comunità di migranti e singoli artisti, perfezionando e via via ampliando ... Da lanazione.it