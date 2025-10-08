Stalking e aggressioni all’ex | scatta il divieto di dimora per un uomo
Comunicato Stampa La vittima costretta a subire controlli e minacce anche durante la notte Nella mattinata odierna, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: stalking - aggressioni
Viminale: giù furti e rapine ma crescono omicidi, femminicidi commessi da partner o ex, stalking e violenza domestica. Calano le aggressioni sessuali
STALKING E LESIONI CONTRO IL PRECEDENTE COMPAGNO DELLA EX MOGLIE: ARRESTI DOMICILIARI E BRACCIALETTO ELETTRONICO Una serie di aggressioni e minacce posti in essere da parte dell’uomo il quale, anche attraverso l’utilizzo di stru - facebook.com Vai su Facebook
Aggressioni, minacce e stalking, le accuse a cui deve rispondere in tribunale #Riccione #Cronaca - X Vai su X
Stalking e aggressioni all’ex: scatta il divieto di dimora per un uomo - I Carabinieri di Montesarchio eseguono un divieto di avvicinamento per un uomo accusato di stalking, rapina e lesioni aggravate. Da fremondoweb.com