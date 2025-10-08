Stagno di Focene inaugurato il potenziamento dell’impianto idrovoro

Fiumicino, 8 ottobre 2025 – Questa mattina è stato inaugurato l’inizio dei lavori per i l potenziamento dell’impianto idrovoro dello Stagno di Focene, realizzato dal Comune di Fiumicino in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord e la Maccarese SPA. Un intervento che punta a migliorare la qualità del mare e a favorire il riuso delle acque a fini irrigui, grazie alla realizzazione di una nuova condotta premente verso il Canale delle Acque Alte di Maccarese. “Quest’opera è il frutto della sinergia tra Comune, Consorzio di Bonifica e la Maccarese Spa – che ha messo a disposizione i terreni per la conduttura – e la ditta Federici, che ha eseguito i lavori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it