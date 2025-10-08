Staglieno delle Meraviglie la visita narrata

Genovatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Staglieno delle Meraviglie è una visita narrata al Cimitero Monumentale di Staglieno. Un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo spazio fuori dal tempo e pieno di sorprese. Si parla della Morte con parole e immagini molto diverse: il ricordo, la nostalgia, la certezza dell'aldilà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: staglieno - meraviglie

Staglieno delle Meraviglie

Staglieno delle Meraviglie (visita narrata)

staglieno meraviglie visita narrataStaglieno delle Meraviglie (la visita narrata) - Un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo spazio fuori dal tempo e pieno di sorprese. Lo riporta genovatoday.it

Recco: Lidia Shichter parla di “Staglieno delle meraviglie”, giovedì 20 alle 15.30 - Da Vittorio Mantero per il Direttivo Coop di Recco Giovedì 20 febbraio alle ore 15:30, torna l’appuntamento con Coop Sezione Soci di Recco e l’Associazione Le Arcate Recco alla Sala Croce Verde di ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Staglieno Meraviglie Visita Narrata