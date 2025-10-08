Stagione d’Opera e Danza del Teatro Alighieri Nicastro lascia il ruolo di direttore artistico

Ravennatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ravenna Manifestazioni ha deliberato la pubblicazione di un avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse in relazione al conferimento dell'incarico di direttore artistico della Stagione d’Opera e Danza del Teatro Alighieri per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

