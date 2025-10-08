Stadio San Siro | approvata la vendita a Milan e Inter dalla Giunta del Comune di Milano

Il 18 settembre la Giunta comunale di Milano ha approvato la vendita dello stadio Giuseppe Meazza, e delle aree circostanti, a Inter e Milan. La decisione è arrivata al termine di una seduta pomeridiana che ha visto una maggioranza divisa, oltre all’esplicito dissenso dell’assessora all’Ambiente e al Verde Elena Grandi. La posizione di Grandi ha messo in evidenza i timori legati all’impatto ambientale del progetto, un punto che i Verdi hanno ribadito anche all’esterno della Giunta. Il sostegno del sindaco Sala: Il sindaco Giuseppe Sala ha sostenuto la proposta, sottolineando l’importanza di dare una risposta chiara ai due club, che da anni chiedono una decisione definitiva sul futuro dell’impianto. 🔗 Leggi su Tpi.it

