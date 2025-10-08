Stadio Neri negato al Rimini contro la Ternana il club biancorosso non si presenta all' udienza del Tar
La Rimini Calcio non ha preso parte all'udienza cautelare convocata al Tar per la giornata di martedì (7 ottobre), a seguito della decisione che aveva assunto il Comune di non mettere a disposizione lo stadio Romeo Neri in occasione della partita contro la Ternana per “mancanza di condizioni per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: stadio - neri
Atletica, allo stadio Neri il Meeting di Rimini: giornata da incorniciare per Leonardo Muratori
Basket, primo giorno di scuola per la Dole Rimini: la stagione inizia con il raduno allo stadio Romeo Neri
Rimini, debiti da saldare per il ‘Neri’. E lo stadio è un cantiere aperto
| IL MIO VENERDÌ #incuffia ? Serie C, 8ª giornata Rimini Football Club S.S. Arezzo ? Stadio “Romeo Neri” - Rimini Venerdì 3 ottobre 2025, ore 20:30 Telecronaca #LIVE e in #ESCLUSIVA su Sky Sport (ch. 253) e NOW. #RiminiArezzo - facebook.com Vai su Facebook
Attiva la prevendita per -, gara valevole per la ottava giornata di Campionato in programma allo stadio “Romeo Neri” di Rimini, ì 2025, con inizio alle ore :. Info biglietti https://shorturl.at/xVteg - X Vai su X
Rimini Calcio non si presenta al Tar: fischio finale per la partita stadio - Da palazzo Garampi trapela fastidio per il comportamento della Building ... Da altarimini.it
Rimini, ecco cosa si rischia dopo il nuovo deferimento - Un’inattesa doccia gelida, in un momento in cui il Rimini, inteso come squadra di calcio, stava fornendo risposte significative e il barometro della ... Secondo corriereromagna.it