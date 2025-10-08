Stadio Neri negato al Rimini contro la Ternana il club biancorosso non si presenta all' udienza del Tar

La Rimini Calcio non ha preso parte all'udienza cautelare convocata al Tar per la giornata di martedì (7 ottobre), a seguito della decisione che aveva assunto il Comune di non mettere a disposizione lo stadio Romeo Neri in occasione della partita contro la Ternana per “mancanza di condizioni per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

stadio neri negato riminiRimini Calcio non si presenta al Tar: fischio finale per la partita stadio - Da palazzo Garampi trapela fastidio per il comportamento della Building ... Da altarimini.it

stadio neri negato riminiRimini, ecco cosa si rischia dopo il nuovo deferimento - Un’inattesa doccia gelida, in un momento in cui il Rimini, inteso come squadra di calcio, stava fornendo risposte significative e il barometro della ... Secondo corriereromagna.it

