Stadio della Roma ripartono i lavori a Pietralata | domani incontro Friedkin-Gualtieri

La macchina del nuovo stadio della Roma torna finalmente a lavorare. Dopo circa due mesi di stop forzato, ieri sono ripresi i lavori nell’area di Pietralata, dove è iniziata la demolizione del solettone in cemento armato dell’ex autoricambi, la zona più estesa in cui il club deve ancora completare i rilievi archeologici indispensabili per il progetto. Le prossime mosse. Una notizia positiva, che fa intravedere una possibile soluzione a uno dei due nodi che finora hanno rallentato l’iter di approvazione. Come riporta Il Romanista, l’altro ostacolo resta quello legato al bosco di Pietralata, per il quale si attende la relazione finale del dottor Mauro Uniformi, presidente nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

