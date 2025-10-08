Stadio Arechi il Consiglio di Stato respinge il ricorso | via libera ai lavori

I giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso della ditta Matarrese (contestavano anche l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento) in merito all'assegnazione dei lavori di restyling dello stadio Arechi. Confermata, dunque, la precedente sentenza del Tar del Lazio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

