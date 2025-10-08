Stabilimenti allagati e altri ' graziati' dalla mareggiata L' esperto | Scogliere e quote di costa più alte hanno fatto la differenza
I danni della mareggiata di domenica sono stati imponenti in tutta la Romagna. Legacoop stima un danno economico complessivo di 10 milioni sulla riviera romagnola, per la Cooperativa Spiagge Ravenna potrebbero essere circa 3-4 milioni solo sui lidi ravennati. E mentre ci sono stabilimenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: stabilimenti - allagati
La devastazione in spiaggia, allagati 40 stabilimenti: “Dentro è tutto da buttare”
Oltre 30 stabilimenti allagati dalla mareggiata. Coop Spiagge: "Danni per 3-4 milioni di euro, chiediamo stato di calamità"
Stabilimenti allagati a Porto Corsini-Ra. 5/10/25 ore 11.45 Bagno Tarifa Luca Sacco Saccardi per Meteo-PedemontanaForlivese - facebook.com Vai su Facebook
Stabilimenti balneari allagati, «danni per 2 milioni di euro» - Il presidente della cooperativa dei bagnini dei lidi ravennati, Maurizio Rustignoli, stima danni per due milioni di euro a causa della mareggiata che ieri ... Secondo ravennaedintorni.it
La devastazione in spiaggia, allagati 40 stabilimenti: “Dentro è tutto da buttare” - Valdinoci (bagno Ulisse): “La cucina andrà rifatta: per ripristinare tutto ci vorranno 100mila euro” ... msn.com scrive