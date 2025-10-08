Ssn a rischio | 40mila medici in pensione servono assunzioni sul territorio
Entro il 2030 il Servizio sanitario nazionale rischia di perdere quasi 40mila medici, con 30mila posizioni senza sostituzione. È l’allarme lanciato da Antonio Magi, Centro studi Fnomceo, che chiede più risorse e assunzioni mirate anche sul territorio per far funzionare davvero Case di comunità e servizi previsti dal Pnrr. Il nodo vero: medici che mancano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: rischio - 40mila
Dazi, Capobianco (Conflavoro): “13 miliardi di export e 40mila lavoratori a rischio”
Vicepremier britannica a rischio dimissioni. Angela Rayner ammette: «Non ho pagato 40mila sterline di imposte». Imbrattata la sua casa: «Tax evader»
La #Polonia schiera 40mila soldati al confine con #Russia e #Bielorussia, dopo che ieri droni russi hanno violato lo spazio aereo del Paese . #Tusk esclude per ora lo stato di guerra, ma afferma che il rischio di un conflitto è il più alto dalla seconda guerra m - facebook.com Vai su Facebook
Ordini medici, '40mila camici bianchi in pensione entro il 2030, servono risorse' - "Entro i prossimi 5 anni circa 40mila medici del Servizio sanitario nazionale andranno in pensione, ma 30mila di questi non saranno rimpiazzati. iltempo.it scrive
Sanità, rapporto Gimbe: “Troppi medici e pochi infermieri, si rischia il collasso strutturale” - L'eccesso di medici e la carenza di infermieri rischiano di compromettere strutturalmente la sanità italiana. Da msn.com