Le loro abilità sono quelle che in determinate situazioni sono in grado di fare la differenza – nello specifico, quella tra tragedia irreparabile e salvataggio e sopravvivenza – dunque sono tanto importanti da attivare in caso di emergenza, ma vanno innanzitutto imparate e affinate alla perfezione, così da non mettere in pericolo né chi già ci si trova, né chi interviene per trarlo in salvo. Finalizzato a questo obiettivo il secondo appuntamento formativo propedeutico rivolto ai tecnici alpini e speleologici che aspirano a entrare nella squadra forra regionale del Cnsas Lombardo che si è svolto sabato scorso in Val Bodengo, lungo il torrente Pilotera, con esercitazioni dedicate in particolare alle manovre di base da eseguire in completa sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Squadra forra del Soccorso alpino. Aspiranti nella patria del canyoning