La Borsa di Parigi ha chiuso in netto calo le contrattazioni, dopo le dimissioni di Lecornu. Di fronte a questo nuovo colpo di scena della crisi, i mercati francesi registrano un calo e sul mercato obbligazionario il tasso di interesse a dieci anni ha superato quello dell'Italia. Il CAC 40, l'indice di riferimento della Borsa di Parigi, ha chiuso in ribasso dell'1,36%, con una forte perdita di 109,76 punti, attestandosi a 7.971,78 punti alla chiusura. Aumenta cosi il divario con gli altri Paesi europei, registrando "un netto ritardo dall'inizio dell'anno", osserva Kathleen Brooks, direttrice della ricerca presso XTB. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Spread, la Francia come l'Italia. Adesso il malato del vecchio continente è Parigi

