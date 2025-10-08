Spotify annuncia l’intregrazione con ChatGPT | playlist automatiche consigli musicali e scoperte personalizzate

Tuttoandroid.net | 8 ott 2025

Spotify sbarca su ChatGPT: l’IA può ora creare playlist, suggerire musica e scoprire nuovi brani. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

