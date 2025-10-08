Spotify annuncia l’intregrazione con ChatGPT | playlist automatiche consigli musicali e scoperte personalizzate
Spotify sbarca su ChatGPT: l’IA può ora creare playlist, suggerire musica e scoprire nuovi brani. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Spotify punta forte sugli audiolibri e annuncia le nuove offerte Audiobooks+
Spotify, il Ceo Daniel Ek annuncia le dimissioni (con riserva): «Sarò coinvolto nelle decisioni strategiche»
FRANCESCA MICHIELIN annuncia oggi la release di ANIME, il nuovo EP fuori da venerdì 3 ottobre
ChatGPT entra nelle app: l'integrazione di OpenAI su Canva e Spotify - ChatGPT ora può richiamare app come Spotify e Zillow direttamente nel chatbot.
ChatGPT integra app come Spotify, Canva e Expedia: tutte le novità, ma non in Europa - OpenAI introduce integrazioni dirette con app esterne in ChatGPT, ma la funzione non è ancora disponibile nell'Unione Europea.