Sposato con una modella La rivelazione privatissima di Guillermo Mariotto | Bellissima

Guillermo Mariotto, volto storico di Ballando con le stelle e stilista di fama internazionale, ha sempre vissuto con grande libertà e sincerità il proprio percorso personale. Non ha mai nascosto la sua omosessualità, raccontando più volte come, da ragazzo, abbia dovuto affrontare episodi di bullismo a causa della sua identità. Tuttavia, nella sua vita c'è stato anche un capitolo sentimentale del tutto inatteso per molti: un matrimonio con una donna, una modella, che ha rappresentato un legame importante del suo passato. A rivelarlo è stato lo stesso Mariotto in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, dove ha ricordato con affetto e ironia quella parentesi lontana.