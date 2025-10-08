Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di domenica scorsa, presso il Palasport di Pontecagnano Faiano, è andata in scena la prima giornata del girone A del campionato regionale di Serie C di calcio a 5 femminile, che ha visto lo Sporting Arechi di Pellezzano imporsi per 4-3 sul Progetto San Sebastiano, una delle formazioni più competitive della categoria. Le ragazze granata partono subito con determinazione, concedendo pochissimo alle avversarie e trovando il vantaggio grazie a una splendida azione personale di Contursi, capace di partire da dietro e firmare un coast-to-coast da applausi. Il pareggio arriva poco dopo a causa di uno sfortunato autogol, ma lo Sporting Arechi non si lascia intimorire e torna avanti ancora con Contursi, che con una nuova incursione centrale batte nuovamente il portiere avversario: 2-1 all’intervallo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sporting Arechi Pellezzano, partenza sprint nel campionato di Serie C