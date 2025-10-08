Sport in tv oggi mercoledì 8 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 8 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui tornei di tennis: il Masters 1000 di Shanghai proporrà gli ottavi di finale (Lorenzo Musetti scenderà in campo per affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime), mentre al WTA 1000 di Wuhan andrà in scena i sedicesimi di finale (Jasmine Paolini incrocerà la cinese Yue Yuan). La Pro Recco affronterà il Ferencvaros nella Supercoppa Europea. Incomincia la Champions League di calcio femminile, con la Roma attesa sul campo del Real Madrid (attenzione alla novità in termini di diritti: tutti gli incontri saranno trasmessi su Disney+). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 8 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

