Sport in tv mercoledì 8 ottobre | Musetti protagonista al Masters di Shanghai

Sport in tv mercoledì 8 ottobre: in campo Musetti al Masters di Shanghai, in campo il basket con la Champions League e la Eurocup Campionati di calcio fermi nel fine settimana e così gli sportivi si dedicano decisamente ad altro. Sono tanti gli sport in programma in un mercoledì in cui sarà Musetti a catalizzare tutta l’attenzione. L’azzurro infatti sarà protagonista al Masters 1000 di Shanghai negli ottavi di finale contro il canadese Auger-Aliassime. Non solo tennis, però. Se il calcio maschile è fermo, quello femminile è più attivo che mai: si gioca la Champions League ma anche la Europa Cup. 🔗 Leggi su Sportface.it