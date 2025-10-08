Sport e inclusione al Neurolesi presentato un nuovo tavolo da ping pong

L'Irccs Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina prosegue nella sua attività di introduzione e organizzazione di nuovi percorsi e iniziative rivolte ai propri pazienti. L'istituto infatti ha collocato un tavolo da ping pong presso la “Family Room” dell'Uoc Recupero e riabilitazione funzionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

