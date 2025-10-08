Sport e inclusione al Neurolesi presentato un nuovo tavolo da ping pong

Messinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Irccs Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina prosegue nella sua attività di introduzione e organizzazione di nuovi percorsi e iniziative rivolte ai propri pazienti. L'istituto infatti ha collocato un tavolo da ping pong presso la “Family Room” dell'Uoc Recupero e riabilitazione funzionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sport - inclusione

Dallo sport nautico all'ambiente, un accordo per promuovere un progetto d'inclusione

La Regione investe 600 mila euro nello sport come leva di inclusione sociale e crescita

Lo sport come strumento di inclusione. Continua il ciclo di conferenze "Sottolineature"

sport inclusione neurolesi presentato'Sport senza età', progetto di inclusione e benessere a Potenza - "Lo sport non ha età": è questo il messaggio che viene fuori dalla presentazione del progetto di Orienta Sport "Next Step, attività motorie per la terza età" che è stato presentato stamani a Potenza. Secondo msn.com

sport inclusione neurolesi presentatoRauti, lo sport è moltiplicatore di inclusione e aggregazione - "Lo sport è uno strumento di inclusione e aggregazione sociale, riconosciuto ora anche in Costituzione all'Art. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Inclusione Neurolesi Presentato