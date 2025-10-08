È stato approvato all’unanimità in prima lettura alla Camera dei Deputati il disegno di legge che modifica la normativa sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di associazioni o società sportive. Partito da una proposta di origine parlamentare, il testo ha incontrato il convinto sostegno del Governo e dei principali gruppi di maggioranza. Sono state recepite le osservazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito, principalmente rivolte a salvaguardare l’autonomia scolastica e le prerogative dei dirigenti scolastici. Il testo definitivo è stato realizzato anche tramite una forte sinergia tra il ministro Giuseppe Valditara e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sport a scuola, luce verde della Camera al Ddl Valditara-Abodi. La soddisfazione dei ministri: un grande passo politico e sociale