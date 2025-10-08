Sport a scuola impianti ‘aperti’ alle società del territorio | l’ok della Camera

Roma, 8 ottobre 2025 – Un accesso più facile delle società sportive alle strutture del territorio, senza dimenticare le esigenze del pianeta istruzione. È stato approvato all’ unanimità in prima lettura alla Camera dei Deputati il disegno di legge che modifica la normativa sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di associazioni o società sportive. Partito da una proposta di origine parlamentare, il testo ha incontrato il convinto sostegno del Governo e dei principali gruppi di maggioranza. Sono state recepite le osservazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito, principalmente rivolte a salvaguardare l ’autonomia scolastica e le prerogative dei dirigenti scolastici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sport a scuola, impianti ‘aperti’ alle società del territorio: l’ok della Camera

