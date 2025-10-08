Mario Venditti, ex procuratore della Repubblica a Pavia, sapeva di essere indagato già dalla primavera scorsa. Quando il 5 marzo il Giornale aveva raccontato dell'inchiesta a suo carico da parte della Procura di Brescia, Venditti aveva minacciato querele, ma intanto aveva anche chiesto conferma, attraverso i suoi legali, ai pm bresciani. E ne aveva avuto la conferma, compreso il reato ipotizzato: «Preferisco non dire di che reato si tratta», dice ai microfoni di Ore14 il suo legale Domenico Aiello. Ma le carte di quella inchiesta, anch'esse anticipate dal Giornale, fanno irruzione sulla scena della nuova indagine a carico di Venditti: quella per corruzione in atti giudiziari, per avere prima addormentato e poi soppressa l'inchiesta-bis sul delitto di Garlasco, aiutando il nuovo indagato Andrea Sempio a dribblare le accuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spioni, sesso e regali. I guai di Venditti