Lo Spid, per molti sinonimo di smarrimento tecnologico e crisi davanti al monitor, è quel genere di strumento che sembra progettato per non farsi installare. Eppure, una volta sistemato sul telefono (dopo almeno tre tentativi), diventa utile. Ora, il Sistema Pubblico di Identità Digitale è stato rinnovato per altri cinque anni dopo un accordo tra Assocertificatori, AgID e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Dietro il rinnovo, però, si apre anche un capitolo delicato: quanto può reggere questo sistema così com’è? E se domani alcuni gestori decidessero di far pagare l’accesso? Lo Spid potrebbe trasformarsi da servizio gratuito e un po’ ostico a servizio a pagamento e ancora un po’ ostico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spid rinnovato per altri 5 anni, per chi sarà a pagamento e cosa cambia adesso