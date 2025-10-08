Spid rinnovato ma non si esclude il servizio a pagamento | cosa sapere

Lo Spid resta attivo per altri cinque anni. È stata infatti rinnovata la convenzione che regola il Sistema Pubblico di Identità Digitale, dopo un lungo confronto tra Assocertificatori – che riunisce i gestori come Poste Italiane, Aruba e Infocert – l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e il Dipartimento per la trasformazione digitale del governo. L’intesa garantisce la continuità del servizio, ma introduce anche la possibilità di «valorizzare economicamente la base utenti», aprendo di fatto alla prospettiva di un futuro a pagamento. Il rinnovo arriva in un momento di crescita costante: nel 2025 sono stati emessi oltre 52 mila nuovi Spid a settimana, per un totale di oltre 41 milioni di identità attive e 630 milioni di accessi nei primi sei mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

