Spid rinnovata la convenzione per altri 5 anni | non si esclude pagamento

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lo Spid è salvo, ma non si esclude che possa diventare a pagamento. Assocertificatori ha annunciato l’intesa con l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per prolungare la convenzione per la gestione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), con validità fino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spid - rinnovata

Spid resta (per ora): rinnovata la convenzione per altri 5 anni, ma ora potrebbe scattare il pagamento

Lo Spid è salvo per cinque anni: rinnovata l’intesa tra i gestori e il dipartimento per la trasformazione digitale

Spid, convenzione rinnovata per 5 anni

spid rinnovata convenzione 5Spid, rinnovata la convenzione per altri 5 anni: non si esclude pagamento - Il rinnovo della convenzione pone al centro l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sicurezza del sistema Spid. Da adnkronos.com

spid rinnovata convenzione 5Spid, cosa cambia? Rinnovata convenzione per 5 anni. Per ora il progetto di unificarlo con la Cie può attendere - Il Sistema pubblico di identità digitale, utilizzato da 41 milioni di persone, non sarà spazzato via ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Spid Rinnovata Convenzione 5