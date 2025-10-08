Spid rinnovata la convenzione per altri 5 anni | non si esclude pagamento
(Adnkronos) – Lo Spid è salvo, ma non si esclude che possa diventare a pagamento. Assocertificatori ha annunciato l’intesa con l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per prolungare la convenzione per la gestione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), con validità fino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: spid - rinnovata
Spid resta (per ora): rinnovata la convenzione per altri 5 anni, ma ora potrebbe scattare il pagamento
Lo Spid è salvo per cinque anni: rinnovata l’intesa tra i gestori e il dipartimento per la trasformazione digitale
Spid, convenzione rinnovata per 5 anni
#SPID, rinnovata per cinque anni la convenzione pubblica con @AgidGov e @InnovazioneGov. - X Vai su X
IDENTITA' DIGITALE | Lepida sta rilasciando in questi mesi la nuova App LepidaID, per l’accesso ai servizi online tramite credenziali SPID. Oltre a un'interfaccia rinnovata, la nuova versione accoglie alcuni suggerimenti degli utenti, garantisce un'esperienza u - facebook.com Vai su Facebook
Spid, rinnovata la convenzione per altri 5 anni: non si esclude pagamento - Il rinnovo della convenzione pone al centro l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sicurezza del sistema Spid. Da adnkronos.com
Spid, cosa cambia? Rinnovata convenzione per 5 anni. Per ora il progetto di unificarlo con la Cie può attendere - Il Sistema pubblico di identità digitale, utilizzato da 41 milioni di persone, non sarà spazzato via ... Scrive ilmessaggero.it